Nas Notícias Negociações com a Brisa para alterar sistema de portagens

O Governo está, nesta altura, a negociar com a Brisa uma alteração no sistema de portagens. O ministro do Planeamento e das Infraestruturas sublinha que o Executivo de António Costa pretende que as portagens não sejam um obstáculo ao desenvolvimento do setor automóvel no país.

O ministro explicava, deste modo, o que o Governo tem feito perante as preocupações de uma empresa de produção de automóveis quanto a um possível desinvestimento no território nacional por causa do sistema de portagens cá praticado.

A francesa PSA, que detém marcas como a Peugeot, Citroën e Opel, ameaçou cortar no investimento da sua fábrica em Mangualde, no caso do novo modelo de furgão não seja considerado um veículo de classe 1 (a que paga menos portagens).

Pedro Marques, citado pela TSF, garante que o Governo está a negociar com a Brisa alterações nas portagens.

