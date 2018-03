Local Navio fica encalhado à entrada da barra do Porto de Lisboa Por

Um cargueiro espanhol encalhou nesta terça-feira, à entrada da barra do Porto de Lisboa, junto ao Bugio, depois de ter ficado à deriva.

A embarcação ficou encalhada perto do farol do Bugio, ao largo de Lisboa, junto à foz do rio Tejo.

O barco, que tinha como destino Marrocos, ficou à deriva, na madrugada desta terça-feira, e acabou por encalhar, com 10 tripulantes.

A Capitania do Porto de Lisboa está a preparar os rebocadores, para retirar o cargueiro do local, o que só poderá acontecer ao final da tarde, na preia-mar.

As condições do mar levaram a que 14 barras fossem encerradas à navegação, em todo o País. As ondas podem atingir os 11 metros.

