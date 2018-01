Naufrágio no Iémen faz 30 mortos

Pelo menos 30 pessoas morreram, esta semana, no Iémen, após o naufrágio de uma embarcação. Enquanto se afogavam, terão ainda sido disparados contra os passageiros.

De acordo com um comunicado emitido pelas Nações Unidas, pelo menos 30 dos 152 passageiros morreram, quando a embarcação proveniente da Etiópia e da Somália naufragou.

“Crê-se que a embarcação era conduzida por traficantes sem escrúpulos que estavam a tentar levar os refugiados e migrantes para Djibouti, ao mesmo tempo que extorquíam estas pessoas”, pode ler-se.

“Morreram pelo menos 30 pessoas neste acidente trágico”, referem as Nações Unidas.

O Alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) mostrou-se “indignada” pela acidente.

“O conflito prolongado e a insegurança no Iémen continuam a expor a vulnerabilidade dos refugiados e migrantes a um ponto que ultrapassa os riscos da violação dos direitos humanos. Continuam detenções arbitrárias, o tráfico e a deportação destas pessoas”, indica a ACNUR no Twitter.

Mais de 9200 pessoas morreram no Iémen desde 2015, após a entrada da coligação militar Saudita no país para combater os rebeldes de Houthi, com o objetivo de restabelecer o governo.