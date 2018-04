África Naufrágio em Moçambique causa um morto e deixa cinco desaparecidos Por

Um naufrágio na albufeira de Cahora Bassa, interior de Moçambique, provocou um morto e cinco desaparecidos, anunciou o comando provincial da polícia de Tete, na segunda-feira.

A ocorrência foi registada na sexta-feira e as operações de busca têm decorrido desde então, referiu a porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM), Lurdes Ferreira, citada pela Agência de Informação de Moçambique (AIM).

“Nas buscas foram resgatadas cinco pessoas. Outras cinco continuam desaparecidas. Também foi encontrado um corpo sem vida de uma mulher”, explicou a porta-voz da PRM.

“Os passageiros que até ao momento são dados como desaparecidos são um menor, de um ano de idade, uma mulher, um aluno e dois agentes da Polícia Lacustre e Fluvial, que estavam em missão de serviço”, explicou a fonte.

As autoridades apontam como causas prováveis para o naufrágio as condições atmosféricas adversas e a sobrelotação da embarcação, com capacidade para oito pessoas, mas que transportava onze.

