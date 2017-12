Insólito O Natal insólito de Fábio Coentrão Por

O futebolista do Sporting, Fábio Coentrão, não é muito ativo nas redes sociais, mas decidiu brindar os seus seguidores com uma mensagem de natal no mínimo insólito. O jogador partilhou uma fotografia no Twitter onde celebra a ceia de Natal com a famíllia… sentada no chão.

A mesa por cima de mantas. Foi desta forma que Fábio Coentrão e a família celebraram o Natal, com o momento a ser partilhado nas redes sociais.

Ao todo estão 22 pessoas sentadas à volta da “mesa” de Natal.

Como seria de esperar, a fotografia gerou muitos dúvidas nos internautas, com a grande maioria deles a incentivarem o ex jogador do Real Madrid, agora ao serviço do Sporting.

Veja a imagem.

