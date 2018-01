Motores Nasser Al Attiyah ao ataque no Dakar Por

Nasser Al Attiyah foi o homem do dia na terceira etapa do Rali Dakar 2018. O duplo vencedir da prova não tinha tido uma tirada muito positiva na véspera, onde não foi além do oitavo tempo, a cerca de 15 minutos de Cyril Despres, mas nesta segunda-feira mostrou todo o seu talento – bem como os dotes de navegação do seu co-piloto, Mathieu Baumel – para levar a melhor nos 295 quilómetros da especial, entre Pisco e San Juan de Marcona (Peru).

Al-Attiyah tirou bom partido do motor V8 a gasolina da sua Toyota Hilux para superar Stephane Peterhansel por 4m05s, no melhor dos Peugeot, com Carlos Sainz a ser terceiro a 5,47s do piloto do Qatar.

Foi mesmo um dia em que tudo correu bem a Nasse Al-Attiyah, que apesar de ser apenas terceiro no primero controlo de passagem conseguiria depois suplantar a forte concorrência dos pilotos dos Peugeot 3008 DKR, entre os quais Sebastien Loeb, que depois do tempo perdido na segunda etapa esteve melhor neste terceiro dia competitivo, ainda que a oito minutos do vencedor. Mesmo assim o antigo Campeão do Mundo de ralis superou em cerca de dois minutos Giniel De Villiers, na segunda Toyota Hilux oficial.

Entre a ‘armada’ Mini, e depois da perda o Buggy de Bryce Menzies no dia anterior, depois do grande acidente sofrido pelo norte-americano, que foi assistido a ferimentos no hospital, foi Mikko Hirvonen a ter problemas. O antigo piloto da Ford no WRC teve problemas no seu Buggy, que o obrigou a ficar parado durante uma hora. E Nani Roma não teve mais sorte, pois capotou a menos de um quilómetro do final da especial e teve de ser assistido pelos médicos da prova.

Graças ao seu desempenho nesta tirada, Stephane Peterhansel voltou ao comando da classificaçãop dos automóveis, agora com 3m11s de vantagem sobre Cyril Despres, que perdeu sete minutos ao vencedor do Dakar de 2017. O triunfo na etapa também vale a terceira posição da ‘geral’ a Nasser Al-Attiyah, a 7m43s do líder.

A quarta etapa do ‘Dakar’ realiza-se em redor de San Juan de Marcona, e inclui 330 quilómetros de setor cronometrado.

Classificação após a 3ª etapa

1º Stephane Peterhansel/Jean-Pierre Cottret (Peugeot) 6h34m58s

2º Cyril Despres/David Castera (Peugeot) + 3m11s

3º Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota) + 7m43s

4º Sebastien Loeb/Daniel Elena (Peugeot) + 10m11s

5º Giniel De Villiers/Dirk Zitzewitz (Toyota) + 11m23s

6º Carlos Sainz/Lucas Cruz (Peugeot) + 14m47s

7º Bernhard Ten Brinke/Michel Perin (Toyota) + 31m18s

8º Orlando Terranova/Bernado Graue (Mini) + 35m19s

9º Martin Prokop/Jan Tomanek (Ford) + 38m56s

10º Mani Roma/Alex Haro (Mini) + 42m56s