Nasceu o terceiro filho de William e Kate

Já nasceu o terceiro filho do príncipe William, segundo na linha de sucessão ao trono britânico, e Kate Middleton.

“Sua real majestade, a duquesa de Cambridge, deu com sucesso à luz um filho às 11h01. O bebé pesa 3,8 quilos”, informou o Palácio de Kensington, a casa dos duques de Cambridge.

Ainda de acordo com o anúncio oficial, Kate e o bebé “estão bem”.

Kate Middleton tinha sido internada, na manhã de hoje, na ala Lindo do Hospital de Santa Maria, em Londres (Inglaterra), em trabalho de parto.

Junto com ela estava o príncipe William.

Foi no mesmo hospital que nasceram os outros dois filhos dos príncipes, George (em 2013) e Charlotte (2015).

De acordo com o Daily Mail, Kate e William terão entrado por uma porta lateral do hospital, evitando a concentração de populares que se tem juntado no exterior para manifestar apoio ao casal real.

