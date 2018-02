“Não quero rótulos”, diz atriz das cenas lésbicas na novela

Jani Zhao, atriz que os telespectadores começaram a conhecer devido às cenas lésbicas numa telenovela, recusa que lhe ponham “rótulos” por causa da personagem.

Filha de pais chineses, Jani Zhao começou a dar nas vistas ao protagonizar uma cena quente com Anna Eremin, na telenovela Jogo Duplo, da TVI.

Num país de brandos costumes, rara é a ficção com ‘coragem’ de abordar as relações homossexuais. Jani Zhao e Anna Eremin, que dão corpo às personagens Susana Wang e Cátia Sobral, não tardaram a surpreender com momentos que viralizaram nas redes.

A primeira cena lésbica da telenovela registou mais de 100 mil visualizações em apenas 24 horas.

Jani Zhao recusa, no entanto, qualquer “rótulo” por interpretar uma personagem, como frisou numa entrevista à Caras.

“Aprendi que somos várias coisas. Não quero ter rótulos nem preciso de pertencer a um só lado”, afirmou.

A atriz procura explicar, nessa entrevista, que a representação é apenas “uma ferramenta para mudar o mundo” a nível pessoal, não significando que uma personagem seja na essência a pessoa que lhe dá corpo.

