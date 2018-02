Benfica “Não precisamos de rebaixar os outros para sermos melhores”, diz Vieira Por

No dia da cerimónia de entrega dos anéis de platina, emblemas de ouro e de prata aos associados do clube, Luís Filipe Vieira sublinhou o desejo de conquistar o penta campeonato de futebol.

Perante cerca de 2000 sócios, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, assumiu o “compromisso de conquistar o penta”, um “objetivo desejado com os pés bem assentes na terra, pois não abdicamos da sustentabilidade do clube”.

Após a vitória sofrida sobre o Paços de Ferreira, por 3-1, Vieira fez questão de sublinhar a diferença do clube relativamente aos rivais na luta pelo campeonato.

“No Benfica não precisamos de rebaixar os outros para sermos melhores. Temos uma enorme equipa de profissionais e fizemos a escolha certa ao apostarmos na formação”, afirmou, citado pelo Jornal de Notícias.

Numa cerimónia onde surgiu acompanhado por vários membros da direção encarnada, Vieira recordou os tempos de Cosme Damião no clube, vincando que os “sócios são o maior valor e pilar do clube”.

“Temos de dar valor ao que realmente importa. Esta atitude vem do tempo do Cosme Damião. Estamos a comemorar 114 anos de vida intensa no seio do Benfica. (…) Os dirigentes passam e a obra e os resultados ficam”, referiu.

A cerimónia, que decorreu num dos pavilhões da Luz, homenageou os sócios que comemoram 75, 50 e 25 anos de afiliação ao clube.

