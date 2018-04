Desporto “Não é Mundial sem mim”, avisa Zlatan Por

Retirado da seleção sueca desde o Europeu de 2016, Zlatan Ibrahimovic avisou o mundo do futebol de que está pronto para regressar no Rússia’2018. “Um Campeonato do Mundo sem mim não seria um Campeonato do Mundo”, explicou.

Agora a jogar no LA Galaxy (EUA), ‘Ibra’ foi um dos convidados do programa Jimmy Kimmel Live. À conversa com o apresentador, o avançado deu a entender que está disponível para voltar a jogar pela seleção.

Um caso semelhante ao que ocorreu por cá, no início deste milénio. Luís Figo retirou-se da Seleção Nacional após a derrota na final do Euro’2004, voltando nos últimos dois jogos da campanha de apuramento para o Mundial’2006, no qual envergou a braçadeira de capitão.

“Vou ao Mundial, sim”, relevou Zlatan Ibrahimovic.

De acordo com ‘Ibra’, “um Campeonato do Mundo sem mim não seria um Campeonato do Mundo”.

Reveja o golo mais marcante de Zlatan ao serviço da Suécia, um pontapé de bicicleta a 40 metros da baliza.





