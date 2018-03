Desporto “Não é minha intenção regressar a Portugal para já”, garante Paulo Fonseca Por

Paulo Fonseca é um dos treinadores portugueses com mais mercado, nesta altura, e afasta um regresso a Portugal, para já, para treinar um emblema nacional.

Aliás, o treinador mostra-se focado no campeonato ucraniano.

“O campeonato está a decorrer e eu quero decidir friamente o que é melhor para dar continuidade à minha carreira”, referiu, destacando que não tem nos seus planos um regresso a Portugal.

“Não é minha intenção regressar a Portugal neste momento”, destacou, em Braga, à margem de um fórum de treinadores.

“Gosto da experiência de treinar lá fora. Um dia espero regressar, mas não num futuro tão próximo.”

O antigo treinador do FC Porto, do Braga e do Paços de Ferreira, entre outros emblemas, sustentou ainda que quer ser campeão ucraniano.

“Quero terminar em primeiro e depois pensarei no resto”, referiu o treinador de 45 anos.

Paulo Fonseca cumpre a segunda temporada no Shakhtar Donetsk.

