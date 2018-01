Nas Notícias “Não temos cuidado quando tratamos assuntos em causa própria”, lamenta Negrão Por

Fernando Negrão, deputado do PSD, criticou a forma como o Parlamento lidou com a lei do financiamento dos partidos. “Não entendo porque é que, quando tratamos de assuntos em causa própria, não temos um especial cuidado”.

Numa entrevista à Renascença e ao Público, o deputado que preside à Comissão Eventual para o Reforço da Transparência em Funções Públicas criticou a classe política pela “perspetiva negativa que os portugueses têm sobre os partidos”.

“Ainda não entendi bem porque é que nós, políticos, quando tratamos de assuntos em causa própria, não temos um especial cuidado”.

“Temos de ser ainda mais claros e mais abertos do que no restante processo legislativo”, insistiu Fernando Negrão, quando comentava a retroatividade das alterações à lei do financiamento dos partidos, cujo decreto foi vetado pelo Presidente da República.

“Os processos relativos às contas dos partidos têm problemas há anos e as tentativas de alteração é para tentar que se resolvam, mas isso não tem acontecido. Todos nós, na política, devemos ter a noção de que há um problema em Portugal quanto à perspetiva negativa que os portugueses têm sobre os partidos políticos, e os partidos têm alguma culpa”, reforçou o deputado social-democrata.

Após garantir que não houve “falta de transparência” na aprovação, pelo Parlamento, das alterações depois vetadas por Marcelo, Fernando Negrão justificou as negociações “à porta fechada” com a “grande complexidade” da lei do financiamento dos partidos e o “número vastíssimo de diplomas” envolvidos.

