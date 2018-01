Mundo “Não compro as definições loucas do feminismo radical”, diz candidato a senador Por

Courtland Sykes, candidato a senador dos EUA, está a ganhar fama pelo discurso machista. “Quero chegar a uma casa em que haja um jantar caseiro às seis [horas] todas as noites”, afirmou publicamente.

Candidato republicado pelo estado do Missouri, Courtland Sykes divulgou nas redes uma entrevista que concedeu e rapidamente várias frases geraram polémica.

“Não compro as definições loucas do feminismo radical sobre a mulher moderna e nunca o fiz”.

No entender do candidato, as feministas “inventaram” o conceito “para o adaptar às suas mentes asquerosas e cheias de serpentes”.

Courtland Sykes traçou duras críticas às “feministas do inferno” e defendeu os valores tradicionais.

“Quero chegar a uma casa em que haja um jantar caseiro às seis [horas da tarde] todas as noites”.

O candidato avisou ainda as filhas que devem ser, no futuro, “donas de casa e mulheres de família tradicionais”.

