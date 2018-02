Nas Notícias “Não alinho nos foguetes”, diz Cavaco sobre economia portuguesa Por

Em entrevista ao Expresso, Cavaco Silva diz não entrar na ‘onda’ de otimismo, na análise aos dados recentes da economia nacional. O antigo chefe de Estado não entende os ‘foguetes’ lançados pela comunicação social quando sai um número do INE. E avisa o Governo de que deveria aproveitar a atual conjuntura “extraordinariamente favorável” para corrigir aquilo que chama de “desequilíbrios estruturais”.

O antigo chefe de Estado faz uma análise comparativa da situação económica portuguesa com o que se tem passado com outras economias que foram alvo de assistência financeira.

Concorda com a ideia de que Portugal “está numa trajetória de crescimento desde 2013”, mas salienta, por outro lado, que “está aquém” de outros países em recuperação económica.

“Não alinho nos foguetes que a comunicação social costuma divulgar quando sai um número do INE. Imediatamente vou ver os números dos países da União Europeia, vou pensar se Portugal tem choques assimétricos positivos ou negativos, e depois vou ver o que tem a Espanha, nosso principal mercado, Chipre e Irlanda. Deixo de lado a Grécia, que começou há oito anos, em maio de 2010, e ainda está sob um programa de ajustamento”, explicou Cavaco Silva, nesta entrevista ao Expresso.

Cavaco Silva avisa o Governo da necessidade de cumprir um plano de correção daquilo a que chama de “desequilíbrios estruturais”. E lembra que a envolvente externa é “extraordinariamente favorável”, destacando “taxas de juro extremamente baixas”, ou “a deslocação de turistas de outros destinos para Portugal”.

Perante este cenário, e com “receio de que não se esteja a aproveitar o momento”, o antigo chefe de Estado pretende que o futuro seja acautelado.

Nas declarações ao jornal Expresso, salientou ainda alguns aspetos que não lhe agradam em Portugal. Desde o “enorme endividamento do país”, à “insustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e do sistema de Segurança Social”.

Aponta ainda um “baixíssima taxa de poupança das famílias, a falta de capital, o inverno demográfico, a baixa produtividade, a reforma do Estado.”

Sobre a solução de Governo atual, Cavaco Silva – que deu posse a António Costa – promete fazer revelações, em breve.

“Um dia contarei o que eles me disseram sobre o Bloco de Esquerda e o PCP”.

Cavaco Silva, quando deu posse a António Costa, avisou que era uma solução “inédita na história da democracia” portuguesa.

Recorde as palavras do então Presidente da República:

99 PARTILHAS Partilhar Tweetar