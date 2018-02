“Não aguento gente ordinária”, diz Pimpinha Jardim sobre Bruno de Carvalho

Bruno de Carvalho continua a somar inimigos. Até Pimpinha Jardim, que é “indiferente” aos dirigentes desportivos, está revoltada com as recentes atitudes do líder leonino. “Não aguento gente ordinária”, afirmou.

A filha de Cinha Jardim, conhecida adepta do Benfica, aproveitou a crónica social do Você na TV para desancar o presidente do rival da Segunda Circular.

“Ele perdeu a cabeça. Perdeu o respeito aos adeptos, a ele próprio, à família dele, ele perdeu a cabeça”, considerou.

“A mim é-me indiferente o que eles fazem ou deixo de fazer”, afirmou Pimpinha Jardim: “Não aguento é gente ordinária, a responder de uma maneira ordinaríssima”.

A cronista social salientou que Bruno de Carvalho “falta ao respeito a ele próprio e aos sportinguistas”, tendo ultrapassado “ultrapassou qualquer tipo de limites”.

Se é por se sentir pressionado, resta uma solução ao presidente do Sporting, concluiu: “Que se retire”.

“Era o que já devia ter feito”, insistiu Pimpinha Jardim: “Ele ameaçou que se iria retirar, foi uma pena não ter cumprido”.

