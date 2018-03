Desporto “Não admito que questionem a minha dignidade”, diz técnico do Estoril Por

O técnico Ivo Vieira reagiu esta sexta-feira à polémica em torno do encontro entre o Estoril e FC Porto, alvo de um inquérito por parte do Ministério Público por alegada corrupção. “Não admito estar a ser crucificado e enxovalhado por pessoas que só querem defender os interesses dos seus clubes”, sublinhou.

Os segundos 45 minutos discutidos entre o FC Porto e o Estoril – que ditaram a vitória portista, por 3-1 – foram esta sexta-feira comentados por Ivo Vieira, o técnico estorilista que, no final do encontro, teceu duras críticas ao desempenho da sua equipa.

Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo frente ao Boavista, Ivo Vieira defendeu o seu nome e dos seus jogadores, deixando a certeza que vai continuar a lutar por um futebol mais ‘transparente’.

“Eu nesse dia apenas fiz uma análise do que aconteceu dentro do jogo, em termos estratégicos, vi, relatei e analisei perante as perguntas que me fizeram. A parti daí, não consigo controlar as declarações de terceiros nem que os mesmos queiram deturpar ou desviar o intuito da conversa que fiz. Apenas referi-me ao jogo em si, mas a partir desse momento evoluíram e desenvolveram esse tema perante o interesse de outros e que a nós não nos diz respeito”, começou por dizer.

“Tenho família e não admito que pessoas que eu não conheço e não me conhecem questionem a minha dignidade. Não admito estar a ser crucificado e enxovalhado por pessoas que só querem defender os interesses dos seus clubes”, defendeu.

Ivo Vieira disse, também, que “no futebol português fala-se pouco dos golos e das grandes defesas”, pelo que vai “lutar para que o futebol seja melhor, e que os árbitros tenham mais paz”. O técnico dos canarinhos sublinhou ainda os “outros treinadores e agentes que querem o bem para o futebol português” e deixou uma garantia.

“Vou continuar a lutar. Aos que me agridem, não vou ser igual a eles e vou manter a minha dignidade. Se não estiver no futebol, vou para o lado da minha família onde estou muito bem”, frisou.

Recorde-se que a partida entre o Estoril e o FC Porto é alvo de um inquérito do Ministério Público, devido a um pagamento de 730 mil euros na semana que antecedeu o encontro. As suspeitas de corrupção estão a ser investigadas pela justiça desportiva e pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP).

