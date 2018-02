Desporto “Nada nem ninguém nos fará perder o rumo”, avisa Vieira Por

O presidente do Benfica deixou uma mensagem aos adeptos do clube da Luz e, ao mesmo tempo, avisou os rivais de que “nada nem ninguém” irá fazer “perder o rumo” aos encarnados.

“Nada nem ninguém nos fará perder o sentido de serviço pelo clube, o rumo que escolhemos e a ambição de construir um Benfica cada vez mais forte, mais ganhador e mais sólido. Sabíamos que não seria fácil, sabíamos que íamos incomodar, sabíamos que quanto mais fortes, mais pedras no caminho nos iriam colocar e todas as distrações seriam criadas para que perdêssemos o foco do essencial”, começou por dizer o líder das águias.

“Desenganem-se aqueles que pensam que nos conseguem desviar do caminho e do rumo que definimos.”

Luís Filipe Vieira foi ainda taxativo na mensagem que deixou.

“Os resultados deste caminho de anos estão à vista de todos. E hoje é com enorme orgulho que vemos o reconhecimento internacional que o nosso clube tem nas mais diversas áreas, estando presentes no top dos principais rankings.”

“Continuamos a trabalhar para fazer mais história com a conquista do penta!

Na cerimónia dos nomeados para os galardões Cosme Damião, nesta quarta-feira, Luís Filipe Vieira tratou de avisar que espera conquistar o penta no futebol.

“Quando comemoramos 114 anos, mais do que nunca, continuamos a trabalhar para fazer mais história com a conquista do penta e de outros títulos nas várias modalidades. Com o vosso apoio, continuamos a ganhar o presente e a construir o futuro”.

