O mundo rendido ao golo de Cristiano Ronaldo

O português do Real Madrid “adornar a lenda” em que já se tornou, escreve a Marca, que concede manchete a Cristiano com poucas mas intensas palavras: “o golo”. O L’Equipe também eleva CR7 ao mesmo nível, apelidando aquele golo “de outro planeta”. Ronaldo quer ficar na história como o melhor de todos os tempos. E ontem convenceu mais alguns céticos.

O mundo do futebol continua rendido ao golo apontado por Cristiano Ronaldo, nesta terça-feira, na partida diante da Juventus, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, que os merengues venceram por 3-0.

A ‘chilena’ de Ronaldo foi mais um toque de génio de um jogador que não consegue parar de se superar e que por mais voltas que o mundo dê inscreverá o seu nome na restrita lista dos eternos.

Hoje, um dia depois daquele remate que colocou o histórico Buffon a olhar para o vazio, Ronaldo preenche, naturalmente, capas de jornais desportivos, na imprensa internacional.

“El gol”, escreve A Marca, com poucas letras que dizem tudo. Aquele é o golo que Cristiano Ronaldo jamais esquecerá e que será lembrado quando o génio pendurar as chuteiras.

O principal diário desportivo espanhol considera ainda que o português já é uma lenda, mas adorna esse estatuto com pontapés de outra galáxia.

O L’Équipe, jornal desportivo de referência mundial, coloca Ronaldo a voar, num golo “de outro planeta.

Entretanto, com magia, CR7 quebra recordes atrás de recordes. Tornou-se no primeiro jogador a marcar golos em todas as partidas disputadas na mesma edição da Liga dos Campeões. Há já 10 partidas consecutivas que remata certeiro. E elevou para 119 o número de golos naquela competição.

Já se sabia há muito tempo que, a cada partida, Cristiano Ronaldo se supera. O português quer ficar na história como o melhor futebolista de todos os tempos. Com o golo de ontem, convenceu alguns céticos. E a continuar assim eliminá-los-á, a todos.

Aquele remate incrível fez-nos esquecer que o Real Madrid conquistou uma vitória (3-0, com bis de CR7) que praticamente decide a eliminatória.

Recorde-o:

