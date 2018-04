Desporto Mundo do desporto presta vassalagem a Ronaldo Por

O golo de pontapé de bicicleta de Cristiano Ronaldo no triunfo (3–0) do Real Madrid sobre a Juventus, nos quartos de final da Liga dos Campeões, levou diversas figuras do futebol mundial a prestarem homenagem ao feito do português. “Ronaldo pode ser comparado a Maradona e Pelé”, referiu Buffon.

Da ‘vítima’ Gianluigi Buffon, que assistiu sem reação ao voo do avançado do Real Madrid, ao treinador Zinedine Zidane, que levou a mão à cabeça, incrédulo com o gesto, passando pelas reações nas redes sociais de Frank Lampard, Alvaro Arbeloa, Gary Lineker e até LeBron James, da NBA, o tom é de admiração unânime por Ronaldo.

“Ronaldo é um campeão de nível extraordinário. Juntamente com Messi, é o único jogador que constrói as vitórias mais importantes da sua equipa. Pode ser comparado a Maradona e Pelé”, afirmou ‘Gigi’ Buffon, secundado pelo colega Barzagli: “Ele marcou um golo que vai correr mundo e infelizmente foi contra nós. Foi um golo de PlayStation.”

A assistirem de perto nos bancos de suplentes, os treinadores das duas equipas, Zinedine Zidane e Massimiliano Allegri, não rotularam o golo do número sete dos ‘merengues’ como o melhor da história do futebol, mas vincaram o seu enorme talento.

“Não sei se o golo de Cristiano é o melhor da história, mas é certamente um golo extraordinário”, sublinhou Allegri, enquanto Zidane reagiu com boa disposição à comparação com o seu golo de pontapé de moinho na final da ‘Champions’ de 2002: “O meu de Glasgow? Mais bonito, mas este foi o último. Podemos dizer que é um dos melhores da história, mas não tanto como o meu”.

As imagens do golo de Ronaldo correram de forma célere pela internet e muitas figuras do futebol recorreram ao Twitter para expressarem também a sua estupefação pelo momento de inspiração. Uma dessas vozes foi a de LeBron James, basquetebolista dos Cleveland Cavaliers e uma das maiores estrelas da NBA.

“Vocês não estão entretidos? Cristiano, isto nem sequer é justo. Indecente”, escreveu LeBron James. Já Frank Lampard considerou que este golo foi “o melhor” da carreira de Ronaldo, enquanto Peter Crouch lembrou um golo seu de pontapé de bicicleta ao serviço do Liverpool para dizer que “apenas alguns de nós conseguem fazer aquilo”.

Outras reações mais bem-humoradas vieram de Arbeloa, antigo companheiro do jogador português, que disse que “Ronaldo já pode abandonar a Terra e jogar contra os marcianos”, ao passo que Zlatan Ibrahimovic ironizou ao afirmar que “foi um bom golo, mas que Ronaldo devia tentar fazê-lo a 40 metros”, aludindo ao seu golo de bicicleta pela Suécia contra a Inglaterra, em 2012.

A admiração pelo voo do jogador, de 33 anos, foi resumida num artigo de opinião de Manuel Jabois, no diário El País, que com o título “Cristiano assim na área como no céu” descreveu o momento como “o golo de uma geração”, apontado frente a uma “lenda viva” como Gianluigi Buffon, o histórico guardião da Juventus.

O golo de Ronaldo deu também que falar pelos números ‘estratosféricos’ do pontapé de bicicleta.

De acordo com a medição do jornal espanhol Marca, o capitão da seleção portuguesa desferiu o remate a 2,38 metros de altura, tendo ficado paralelo ao relvado a 1,41 metros de altura. Já o remate terá saído para a baliza a cerca de 72 quilómetros/hora.

Com o ‘bis’ à Juventus, Ronaldo elevou ainda os seus recordes na prova. O avançado, que lidera os melhores marcadores, com 14 golos, bateu o recorde que pertencia a Ruud Van Nistelrooy de jogos consecutivos a marcar na ‘Champions’, somando agora dez partidas (nove desta edição e a final de 2016/17) sempre a faturar.

No historial da competição, Ronaldo soma já 119 golos. Quando comparados os seus números com os clubes com mais golos no formato da Liga dos Campeões, o internacional luso é maior do que muitos emblemas históricos e ocupa mesmo o décimo lugar nessa hierarquia, liderada pelo Real Madrid, com 248 golos.

