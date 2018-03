Desporto “Mundial de Putin é como Jogos Olímpicos de Hitler”, diz diplomacia britânica Por

A tensão entre britânicos e russos continua a crescer e, desta vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, comparou a realização do Mundial’2018, na Rússia, liderada por Putin, aos Jogos Olímpicos em 1936, que foram organizados pela Alemanha de Hitler.

“Penso que a sua caracterização do que se vai passar em Moscovo, no Mundial, em todos os eventos, sim, penso que a comparação com 1936 é correta. Penso que é uma perspetiva emética, pensar em Putin a glorificar-se nesse evento desportivo”, assumiu Boris Johnson, chefe da diplomacia do Reino Unido, em declarações aos deputados britânicos.

Boris Johnson explicou ainda que, para si, a Inglaterra deveria “desistir do Mundial” face à tensão entre o Kremlin e Downing Street.

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico revela que Putin “vai usar o evento futebolístico como Hitler” fez em 1936.

Nesse ano, o ditador alemão usou o evento desportivo para promover os seus ideias nazis.

A tensão entre russos e britânicos subiu, nas últimas semanas, devido ao envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal em solo britânico.

Londres atribui culpa a Moscovo e, entretanto, recorde-se, já tiveram ordem de expulsão mais de 20 diplomatas russos.

