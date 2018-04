África Multinacional junta-se à Sonangol e cria mais de 200 postos de trabalho em Angola Por

A Tidewater Marine, uma das maiores empresas internacionais de apoio às atividades petrolíferas em ‘offshore’ e cabotagem, vai avançar com uma parceria com a concessionária estatal Sonangol e criar mais de 200 empregos em Angola, até 2019.

Segundo o projeto de investimento aprovado pelo Governo angolano, publicado a 06 de abril, ao qual a Lusa teve hoje acesso, o mesmo prevê a constituição da Sonatide Marine Angola, uma sociedade por quotas de direito angolano, cuja atividade consiste na prestação de serviços marítimos, incluindo cabotagem e gestão de navios, no apoio a empresas da indústria de petróleo e gás com operações de perfuração, pesquisa e produção em Angola.

Representa um investimento superior a 1,3 milhões de dólares (um milhão de euros), em Luanda, com a Tidewater Marine a ficar com 49 por cento do capital social e a Sonangol Holdings com os restantes 51 por cento.

“A investidora externa é uma das maiores e mais experiente fornecedora de serviços do mundo na área de suporte marítimo à indústria de energia e petróleo que opera em ‘offshore'”, lê-se na autorização ao contrato de investimento privado, assinada pelo Ministério dos Recursos Naturais e Petróleos, Diamantino Pedro Azevedo.

Este contrato prevê a concretização do investimento num prazo de 240 dias e a criação, no primeiro ano de operação da Sonatide, de 213 postos de trabalho, dos quais 40 para cidadãos estrangeiros.

Angola é atualmente o segundo principal produtor de petróleo em África, atrás da Nigéria, com mais de 1,6 milhões de barris de crude por dia.

