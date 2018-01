Mundo Mulheres sauditas entram num estádio de futebol pela primeira vez (com vídeo) Por

Pela primeira vez na história do país, várias mulheres sauditas puderam entrar num estádio e assistir a um jogo de futebol. Esta permissão integra uma lista de reformas anunciadas pela príncipe herdeiro Mohammad bin Salman. Veja o vídeo.

A permissão ainda só está em vigor em três das maiores cidades do país, mas esta sexta-feira ficou marcada, pela primeira vez na história do país, pela presença de centenas de mulheres no estádio King Abdullah Sports City.

Esta é apenas uma das reformas anunciadas pelo príncipe saudita, Mohammad bin Salman, que tem conquistado cada vez mais protagonismo na Arábia Saudita, preparando-se para assumir, no futuro, o poder do país.

Além do jogo desta sexta-feira, o The Guardian dá conta de que as mulheres poderão ainda assistir a mais dois jogos de futebol agendados para este fim de semana.

A reforma prevê também que, ao longo deste ano, os estádios estejam devidamente preparados para receberem espetadores do sexo feminino.

“Este evento prova que estamos preparadas para um futuro próspero. Estou muito orgulhosa de ser testemunha desta mudança massiva”, afirmou Lamya Khlaed Nasser, que assistiu ao jogo, à agência AFP.

Este ano de 2018 promete trazer várias mudanças no estatuto da mulher saudita, entre as quais a permissão para conduzir.

No entanto, sublinhe-se, estas medidas ofuscam o lado repressivo que ainda impera no país, sendo que as mulheres continuam a precisar de autorização dos homens para viajar para o estrangeiro ou abrir uma conta bancária, por exemplo.

Veja o momento.

