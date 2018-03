Mundo Mulheres portuguesas lideram ranking de tecnologias e ciências Por

Portugal é líder na tabela de países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) no que diz respeito à percentagem de mulheres com formação superior nas áreas STEM – Sciente, Techonogy, Engineering and Mathematics.

No total do universo de pessoas formadas em ciências, tecnologias, engenharia e matemática, Portugal surge em primeiro lugar na tabela, com uma percentagem de 57 por cento de mulheres formadas – bem acima da média dos 35 países membros da OCDE (39 por cento).

Logo abaixo de Portugal, surge a Itália (53 por cento), a Turquia (50 por cento) e a Polónia (48 por cento). O México completa o ‘top 5’ com uma percentagem de 46 por cento.

No reverso da medalha surgem a Holanda, com 27 por cento, o Japão (25 por cento) e, por fim, o Chile, com apenas 21 por cento.

Confira a lista.

