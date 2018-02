Ciência Mulheres envelhecem mais rápido quando dão à luz Por

Uma mulher que dá à luz pode envelhecer até 11 anos face a outra da mesma idade que nunca tenha sido mãe, demonstrou um estudo publicado na Science Alert.

Em causa estão os efeitos da gravidez e do parto ao nível celular.

O envelhecimento das células de uma mulher fica até 11 anos mais rápido a partir do momento em que esta dá à luz, sendo cada vez mais rápido quantos mais filhos ela tem.

A ‘prova’ encontra-se nos telómeros, as extremidades dos cromossomas com a missão de proteger a informação genética.

Os telómeros das mulheres que deram à luz são mais curtos face às mulheres da mesma idade, mas que nunca tenham sido mães.

Essa redução das extremidades é tanto maior quantos mais filhos teve essa mulher, concluíram os cientistas.

“É um resultado que nos surpreendeu por completo”, admitiu Anna Pollack, a epidemiologista da Universidade George Mason (EUA) que coordenou o estudo.

Segundo a investigadora, dar à luz “equivale a mais 11 anos de envelhecimento celular”.

“Descobrimos que as mulheres que tiveram cinco ou mais crianças têm telómeros bem mais curtos do que aquelas que não tiveram nenhum e um pouco mais curtos do que as mulheres que tiveram um, dois, três ou até quatro filhos”, acrescentou a cientista, em declarações à Newsweek.

Este efeito é apenas ligeiramente superior ao envelhecimento provocado pelo consumo de tabaco.

O ensaio envolveu dados de quase 2000 mulheres norte-americanas em idade reprodutiva, tendo os dados sido recolhidos entre 1999 e 2002.

