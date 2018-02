Uma mulher terá sido enterrada viva no Brasil, no final do mês de janeiro. Após os moradores que vivem perto do cemitério terem dado o alerta para supostos gritos que se ouviam, o túmulo foi reaberto e a mulher foi encontrada com ferimentos que, na altura do enterro, não teria, aumento as suspeitas de que terá sido enterrada ainda com vida.