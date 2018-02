Nas Notícias Mulher salta de prédio para escapar ao fogo no Porto Por

Uma mulher ficou com ferimentos considerados graves, nesta quarta-feira, depois de saltar de um segundo andar de um prédio junto à Praça Mouzinho de Albuquerque (rotunda da Boavista), no Porto, quando tentava escapar de um incêndio.

De acordo com o Jornal de Notícias, um casal com cerca de 30 anos gritou por ajuda e a mulher atirou-se, embatendo num toldo e caindo desamparada no chão.

Já o rapaz desceu por um cano de água e não sofreu ferimentos.

O incêndio poderá ter começado no primeiro piso.

Os bombeiros deslocaram-se ao local.

A PSP tomou conta da ocorrência.

