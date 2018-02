Mulher de Relvas conseguiu adjudicação direta em junta de Lisboa

A empresa da mulher de Miguel Relvas conseguiu, um mês após a sua criação e por via de uma adjudicação direta, um contrato com uma junta de Lisboa no valor a rondar os 31 mi 686 euros para trabalhos na área da comunicação.

De acordo com o jornal Observador, a March Strategy, Lda conseguiu um contrato com a junta de freguesia da Estrela, em 2015, para desempenhar funções de assessoria em áreas de comunicação.

O contrato só foi publicado dois anos depois no portal base.gov (onde são revelados os contratos públicos).

Marta Sousa Relvas, mulher do ex-ministro, diz que a sua carreira começou “15 anos antes de conhecer Miguel Relvas”.

“Não sou nem nunca fui militante do PSD”, diz a respeito do contrato feito com uma junta liderada pelo social-democrata Luís Newton que, ao Observador, negou qualquer interferência de Miguel Relvas no processo de adjudicação.

A empresa da mulher do antigo ministro do PSD está entre as 100 adjudicações diretas feitas pela junta de freguesia da Estrela, em Lisboa.

