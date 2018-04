Insólito Mulher pede conselhos para… deixar de trair namorado Por

Uma jovem admitiu numa coluna sentimental do jornal The Sun que não consegue controlar o desejo de trair o seu namorado, embora esteja apaixonada por ele e tudo seja perfeito no rapaz.

A britânica assumiu que não se consegue controlar e pediu, por isso, conselhos para pôr cobro a estas traições que vai fazendo ao namorado.

Com 21 anos, a jovem admite que as relações íntimas com o namorados são “ótimas” e que ele “é bonito”.

Porém, não consegue parar de o trair, sobretudo quando sai para se divertir para discotecas, acabando por, frequentemente, se envolver com outros rapazes.

A infidelidade é uma prática condenada pelas três maiores religiões do mundo.

Estudos revelam que o país com maior taxa de infidelidades é a Tailândia.

Curiosamente, alguns estudos mostram que é no Reino Unido que a maioria das pessoas adúlteras mais rapidamente se arrependem de trair.

