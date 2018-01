Local Mulher morre atropelada pelo próprio carro no Cartaxo Por

Uma mulher, de 78 anos, morreu este sábado na sequência de um atropelamento no Cartaxo. As autoridades suspeitam que a vítima tenha sido atropelada pelo seu próprio veículo, dando início a uma investigação.

Apesar do alerta ter sido este sábado, pelas 10h16, suspeita-se que a morte tenha ocorrido ao final do dia ou durante a noite desta sexta-feira, informou o comandante dos Bombeiros do Cartaxo, David Lobato, à agência Lusa.

Está a ser investigada a possibilidade de a mulher ter sido atropelada pelo própria viatura, tendo “saído do carro para fechar o portão e o carro, que poderia estar mal travado, poderá ter atropelado a senhora”, afirmou a mesma fonte.

A GNR de Santarém comunicou à Lusa que o caso está a ser investigado, mas que deve tratar-se de um “acidente particular”, já que aconteceu “dentro da propriedade” da vítima.

O alerta foi dado pelos familiares da vítima.

