Mulher morre em acidente no Algarve

Uma mulher de 39 anos morreu, nesta segunda-feira, na sequência de um acidente mortal, em Messines, no distrito de Faro, no Algarve. Uma bebé sobreviveu com ferimentos graves.

De acordo com a CM TV, a bebé, que seguia dentro do carro com a mãe, sobreviveu a este acidente, que teve lugar na Estrada Nacional 124.

Os meios de socorro foram mobilizados para o local mas a mulher acabou por não resistir aos ferimentos.

A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.

