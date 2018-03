Local Mulher encontrada sem vida e com boca tapada em Famalicão Por

Uma mulher foi encontrada sem vida no interior da sua habitação, com a boca tapada com fita, no final da tarde deste sábado. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária do Porto.

O desaparecimento de “dois ou três dias” levantou suspeitas junto de um vizinho, refere o Jornal de Notícias, tendo alertado as autoridades, que se deslocaram ao local.

Assim que entraram na habitação, que estava aberta, encontraram a mulher já sem vida, deitada na banheira, despida da cintura da baixa, com fita na boa e ferimentos nas pernas.

A Polícia de Segurança Pública de Famalicão esteve no local a tomar conta da ocorrência, mas face aos contornos do caso, o mesmo passou para alçada da Polícia Judiciária do Porto.

Foi aberta um investigação para tentar apurar o sucedido.

