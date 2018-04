Local Mulher encontrada morta em Viana do Castelo Por

Uma mulher foi encontrada morta, ao início da noite desta quarta-feira, num regato em Portela Susã, Viana do Castelo.

De acordo com fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS), citada pelo Jornal de Notícias, a vítima foi encontrada com a cabeça dentro de água, sendo por isso possível que tenha morrido por afogamento.

O alerta para a situação foi dado às 20h59.

No local está a VMER e uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, com cinco operacionais, bem como uma patrulha da GNR.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar