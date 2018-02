Europa Mulher decide dar à luz bebé sem hipóteses de sobreviver Por

Georgina Wills e o marido Daniel Thompson, naturais do Reino Unido, decidiram continuar a gestação de um bebé que terá apenas alguns minutos de sobrevivência depois do nascimento.

O casal, ambos com 27 anos, tiveram conhecimento do diagnóstico às 12 semanas de gravidez, aquando da realização de uma ecografia, mas decidiram continuar com a gestação.

O bebé sofre de uma doença denominada exencefalia, que se caracteriza pelo desenvolvimento do cérebro fora do crânio, sendo que é expectável que a cria sobreviva apenas alguns minutos após o nascimento.

“Ficámos chocados [quando soubemos o diagnóstico]. Quando vais fazer uma ecografia esperas que esteja tudo bem. Sabíamos que havia algo de errado quando vimos os médicos muito hesitantes”, conta o casal ao Mirror.

Juntos há cinco anos, Daniel e Georgina são pais de dois filhos – um rapaz de 3 anos e uma filha de oito meses – que têm sido importantes neste momento delicado do casal.

“Eles estão sempre lá para nós os amar e nos amarem. É reconfortante”, conta o pai.

Apesar dos diagnósticos negativos e da tristeza que toma conta da família, Daniel confessou ao Mirror que o casal vai continuar com a gestação para que a “natureza assuma o seu próprio caminho”.

“Nós decidimos continuar e que a natureza assuma o seu próprio caminho. Como é claro, e como em qualquer gravidez, há riscos, mas Georgie [a esposa] está feliz em dar ao bebé a oportunidade de lutar e deixá-lo ir quando ele decidir ir”, revelou.

O casal está já a preparar o funeral para o bebé, tendo inclusive criado um fundo para tentar angariar algum dinheiro.

