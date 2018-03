Local Mulher colhida mortalmente por comboio em Espinho Por

Uma mulher morreu, esta sexta-feira, depois de ter sido colhida mortalmente por um comboio de mercadorias na Estação de Espinho, nos distrito de Aveiro. Circulação do Porto para Lisboa está cortada.

De acordo com fonte dos bombeiros, citada pela agência Lusa, o alerta para o incidente aconteceu pelas 15h56, sendo que, duas horas mais tarde, ainda se registavam alguns condicionamentos na Linha do Norte.

“A via do Porto para Lisboa está interdita e os comboios estão a circular apenas pela via ascendente”, referiu.

As circunstâncias do acidente são ainda desconhecidas.

Além de elementos da corporação de bombeiros de Espinho, também a PSP esteve no local.

