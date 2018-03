Local Mulher arrastada por ribeira encontrada sem vida Por

O corpo da mulher desaparecida na sequência do arrastamento de duas viaturas pela corrente de uma ribeira, em Beja, foi encontrado sem vida dentro do próprio automóvel.

Dois automóveis foram este domingo arrastados pela corrente da Ribeira Terges e Cobres, em Castro Verde, sendo que os ocupantes de um dos carros conseguiram sair da viatura antes de serem arrastados com ela.

O outro automóvel, no entanto, ficou submerso pelas águas, dando início a uma operação de busca pelos seus ocupantes.

Cerca de 90 minutos depois do incidente, as autoridades conseguiram resgatar um homem, na casa dos 60 anos. Já com início de hipotermia, a vítima foi transportada para o Hospital de Beja.

Terminadas as buscas pelos ocupantes, os meios continuam no terreno para remover o carro daquela estrada, habitualmente afetada por inundações quando as chuvas são mais intensas.

