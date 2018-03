Nas Notícias Mudança da hora: Relógio avança no dia 25 Por

A primavera está aí e os dias começam a ficar maiores. No próximo domingo, dia 25 de março, o relógio avança 60 minutos, entrando no horário de verão, que ficará até ao domingo de 28 de outubro.

O acerto está marcado para a 1h00 de domingo: é só adiantar uma hora, com o relógio a passar a indicar as 2h00.

Nos Açores, esta correção é feita às 00h00 locais.

Na Região Autónoma da Madeira, a alteração é feita à mesma hora que no Continente.

A mudança da hora assinala a entrada no horário de verão, que ficará em vigor até à mesma hora (2h00) do dia 28 de outubro, também um domingo.

A coexistência de dois horários (verão e inverno) surgiu com o ‘Daylight Savings Time’, uma iniciativa de 1916 que, na sequência da I Guerra Mundial, pretendia aumentar o tempo de luz do dia.

Em 1973, durante a crise do petróleo, o horário de verão foi recuperado e viria a transformar-se em diretiva europeia em 1981.

No entanto, este ano, no início de fevereiro, a Finlândia apresentou um projeto à Comissão Europeia pelo fim da mudança de hora, alegando que os acertos (feitos na primavera e no outono) perturbam o sono, o que traz reflexos na produtividade.

No entanto, há também estudos científicos que apontam benefícios, como a poupança de energia e uma redução dos acidentes na estrada devido à existência de uma hora ‘a mais’ de sol.

Segundo os defensores da tese, os benefícios – no hemisfério norte, onde esses estudos foram realizados – sentir-se-iam na saúde e no meio ambiente.

No horário de inverno, a poluição aumenta e os resíduos energéticos são maiores. Mas não é tudo: durante a vigência do horário de verão, as pessoas sentem-se mais felizes.

Certo é que, a partir de domingo, os dias parecerão maiores, pois o tempo de exposição solar vai aumentar, mesmo que o dia continue a ter 24 horas.

