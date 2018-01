Desporto Mourinho paga perto de mil euros por noite para viver em hotel de luxo Por

José Mourinho vive tempos felizes em Manchester. Apesar de ter renovado contrato com o clube até 2020, o técnico português parece não ter ideias comprar residência na cidade, preferindo viver num hotel de luxo onde paga 816 libras por noite – 934 euros.

É o preço que José Mourinho paga por uma noite de ‘habitação’: 934 euros, no The Lowry Hotel, uma unidade hoteleira de luxo, situada na cidade de Manchester.

Depois de ter renovado contrato com o clube até 2020, nesta quinta-feira, o técnico português aproveitou para celebrar no restaurante de um dos seus pupilos, Juan Mata.

De acordo com o Mirror, após o jantar Mourinho deslocou-se para aquela que tem sido a sua casa desde 2016, data em que voltou a Inglaterra, desta vez para comandar o Manchester United.

O jornal aponta várias razões para a preferência do ‘Special One’, desde logo o facto da família Mourinho estar já estabelecida em Inglaterra, nomeadamente em Londres, onde Mourinho comprou uma propriedade quando orientava o Chelsea.

A publicação dá ainda conta da privacidade do técnico português no The Lowry Hotel, com um quarto a fazer lembrar um apartamento privado, equipado a preceito – o ideal para uma pessoa dedicada sobremaneira ao trabalho, como José Mourinho.

Recorde-se que o técnico português chegou ao Manchester United para tentar reerguer o clube, depois das épocas menos positivas após a saída de Alex Ferguson. No primeiro ano à frente do clube, Mourinho venceu três troféus: a Taça de Inglaterra, a Taça da Liga e a Liga Europa.

