Desporto Mourinho e Matic num momento “pai e filho” no ‘lounge’ do sérvio Por

O ambiente vivido no seio do Manchester United tem merecido destaque na imprensa internacional. Desta vez, Mourinho e Matic surgem a tomar café no balneário, num momento descrito como “pai e filho” por um jogador que os conhece bem.

A relação de ‘sucesso’ entre Mourinho e Matic sempre foi do conhecimento público, com os dois a darem conta da confiança que têm um no outro.

O sérvio correspondeu sempre à aposta do treinador, tendo sido uma das ‘exigências’ de Mourinho para a esta temporada.

Após uma excelente exibição frente ao Chelsea, que lhe valeu três dias de folga, e um golo de encher o olho que deu três pontos ao Manchester United, na passada segunda-feira, Matic é agora protagonista de um ‘lounge’ em pleno balneário.

“O ‘boss’ juntou-se a mim para um café no Matic Lounge”, escreveu.

O sérvio publicou uma fotografia, nas redes, onde surge a servir José Mourinho, num momento que Diego Costa, que conviveu com os dois em Londres, quando representava o Chelsea, descreveu como “pai e filho”. Matic respondeu com uma gargalhada animada.

Veja.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar