Mourinho envia carta emotiva a família de luto

O futebol é uma força universal, com apaixonados espalhados um pouco por todo o mundo. Esta mensagem, onde Mourinho expressou o seu pesar, viajou do Reino Unido até à Austrália, para aquecer o dia da família de Charlie.

Charlie foi um adepto do Manchester United durante toda a vida, pelo que a carta “significou muito para a família”, como descreve o neto, Sacha.

Eis a a carta completa.

“Informaram-me, e foi profundamente triste de ouvir, que o vosso avô Charlie faleceu recentemente. Em nome de todo o staff técnico e jogadores, transmito as nossas sinceras condolências a Jason, Alex, Angeolina, família e amigos pela perda de um ente querido. Que as recordações vos consolem e que o carinho e o apoio de todos os que vos rodeiam ajudem a seguir em frente. Os nossos pensamentos e orações estão convosco neste momento de tristeza.”

A mensagem foi partilhada nas redes por Sacha Pisani, neto de Charlie.

Thank you, Jose Mourinho and @ManUtd.

My grandfather – a lifelong supporter – passed away last month so this means a lot to our family in Melbourne.#mufc pic.twitter.com/2DH3bWJOa4

