MotoGP poderá ter provas citadinas

Pode parecer uma ideia absurda para alguns dos fãs do MotoGP, mas o promotor do campeonato admite a possibilidade de no futuro a disciplina ‘rainha’ do motociclismo mundial ter provas citadinas. Em declarações à publicação espanhola Expansion, Carmelo Ezpeleta afirmou que o assunto está ‘em cima da mesa’.

Sem se referir a nomes de cidade, falando apenas de uma “cidade quente”, o CEO da Dorna admitiu que uma prova em traçado urbano será uma realidade nos próximos anos existindo já um “projeto sólido”.

“É possíbel que haja um circuito urbano no MotoGP. Há um projeto sólido numa cidade quente. Em teoria a reta principal será numa rua e o ‘paddock’ seria corberto e integrado num centro de exposições. Para o fim de semana será usado para a corruda e para outras coisas durante o resto do ano”, explicou Ezpeleta.

Na temporada de 2018 o calendário do MotoGP vai incluir a Tailândia e a Finlândia vai integrar o campeonato de 20 corridas no próximo ano, com o responsável pela Dorna a avançar que atualmente “há uma lista de oito países que gostariam de receber uma prova do campeonato”, mas que este não pode comportar uma temporada de 26 provas. Sabe-se que a promotora da competição está em negociações para que o México também receba o MotoGP no futuro, pensando-se que a “cidade quente” a que se refere Carmelo Ezpeleta seja situada nos Emirados Árabes.