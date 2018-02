Moto E será a Fórmula E das duas rodas

A comparação justifica-se, pois na FIM MotoE Word Cup aproxima-se do conceito criado pela Federação Internacional do Automobilismo e por Alexandre Agag quando criaram a primeira competição de monolugares elétricos.

Revelada na capital italiana, e perante personalidades como Loris Capirossi – responsável pelo desenvolvimento da moto – ou o presidente da Federação Internacional de Motociclismo, Vito Ippolito, a primeira Taça do Mundo de Motos Elétricas será composa por cinco corridas em solo europeu, disputadas na manhã de cada Grande Prémio de MotoGP e antes da corrida de Moto3.

A maior diferença da FIM MotoE World Cup para a FIA Fórmula E será mesmo o facto da primeira competição de motos elétricas ir decorrer em circuitos convencionais e não em traçados citadinos. Haverá na mesma uma limitação de extensão das provas, devido à autonomia das motos, pelo que as corridas terão apenas uma dezena de voltas.

Os primeiros testes oficiais vão decorrer em fevereiro do próximo ano em Jerez de La Frontera, e acredita-se que a nova competição terá uma grelha com quase duas dezenas de motos, inscritas por equipas privadas que atualmente alinham nas categorias de MotoGP, Moto 2 e Moto3. Techg 3, LCR, Marc VDS, Prama, Angel Nieto e Gresini são as formações já confirmadas.