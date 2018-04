Motores Motivação redobrada para Pedro Ferreira no Algarve Por

A segunda posição conseguida na prova de abertura do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, na estreia aos comandos da Ford Range da South Racing, deixou Pedro Ferreira motivado para a Baja TT de Loulé.

O piloto portuense, que volta a ser acompanhado pelo experiente navegador Hugo Magalhães, aborda a prova do Clube Automóvel do Algarve ciente de que as condições que vai enfrentar são bem diferentes com as quais se deparou na Baja TT do Pinhal.

E depois dos dois pódios de 2017, Pedro Ferreira está apostado em melhorar o seu conjunto de resultados e lutar pelas vitória, não sendo a prova do próximo fim de semana uma exceção.

“O resultado obtido na Baja do Pinhal é extremamente motivador e embora alcançado em condições muito adversas e com diversos percalços, deu perfeitamente para perceber que continuo a evoluir e que para este ano estou rodeado de excelentes condições humanas e técnicas para conseguir dar passos sólidos nesse sentido”, refere o piloto do Porto.

Pedro Ferreira lamenta apenas o facto da sua preparação para os eventos continuar a ser condicionada por outros compromissos: “Infelizmente e por razões profissionais não tive oportunidade de treinar entre as provas e apenas poderei fazer o ‘shakedown’ na véspera da prova para começar a aquecer”.