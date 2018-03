Desporto “Morte de Astori? Não me afetou muito”, diz Dani Alves Por

Dani Alves mostrou-se pouco comovido com a morte de David Astori, capitão da Fiorentina encontrado sem vida no quarto de hotel, no passado domingo, onde a equipa estagiava. “A morte de Astori não me afetou muito”, referiu, lembrando que “há milhares de crianças que morrem diariamente e não recebem metade desta atenção”.

A morte de David Astori silenciou o mundo do futebol, neste domingo, com o defesa italiano a ser encontrado por colegas de equipa no quarto de hotel, já sem vida.

A onda de consternação que se espalhou pelo mundo do futebol foi regra. Com uma exceção: ao contrário da maioria dos profissionais de futebol, Dani Alves não se mostrou minimamente incomodado com a morte do colega de profissão e referiu as “muitas crianças que morrem diariamente”.

“A morte de Astori não me afetou muito porque não o conhecia. Tenho pena da sua família. David fez o que tinha a fazer neste mundo caótico, agora está num lugar melhor”, começa por dizer o brasileiro, citado pela Gazetta dello Sport.

“No entanto, há milhares de crianças que morrem diariamente e não recebem metade desta atenção, sendo igualmente importantes. Todos morremos mais cedo ou mais tarde, estamos cá de passagem, tal como a sua família”, conclui.

David Astori morreu este domingo, alegadamente de causas naturais, tendo sido encontrado no quarto de hotel onde a equipa se encontrava a estagiar.

A autópsia acontecerá esta terça-feira, enquanto o funeral está marcado para a próxima quinta.