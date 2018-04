Motores Mortágua é o próximo desafio de Miguel Correia Por

Estreante no Campeonato de Portugal de Ralis, Miguel Correia prepara-se para mais uma descoberta na sua ainda curta carreira; o Rali de Mortágua.

Nesta terceira prova do calendário o piloto do Renault Clio R3 teve o seu primeiro contacto com os troços do evento do Clube Automóvel do Centro durante os reconhecimentos, realizados no sábado passado. Foi o descobrir de uma prova onde, juntamente com o seu navegador, Pedro Alves, vai procurar obter um bom resultado, depois de um problema na caixa de velocidades o ter forçado a abandonar no Rali dos Açores.

Fotos: Zoom Motorsport

Para Miguel Correia em Mortágua o objetivo é acumular pontos importantes no campeonato dos duas rodas motrizes e no Grupo RC3: “Os Açores foram mais uma experiência fantástica e, apesar de termos desistido, sinto que ganhei um ritmo muito mais forte”.

“Mortágua será mais uma novidade para mim mas com o resultado nos Açores sinto que não há tanta margem para errar. O objetivo principal em Mortágua será chegar ao fim do rali e acumular pontos para o campeonato. Durante os reconhecimentos os troços estavam muito difíceis e com bastante lama. Se estas condições se mantiverem até ao rali a posição de partida poderá ser muito importante. Como sempre, vamos tentar aprender o máximo possível”, refere ainda o piloto de Braga.

A edição de 2018 do Rali de Mortágua começa na próxima sexta-feira (27 de abril) com uma dupla passagem pela Águeda Street Stage, a que se seguirá a Super Especial citadina em Mortágua. No sábado, a prova terá um total de sete classificativas de terra, com duplas passagens pelos troços de Póvoa do Sebo (15,99 kms) e Felgueira (17,98kms), e três passagens pela especial de Gândara/Calvos (11,67 kms).