Mundo Morreu a youtuber cuja dieta vegan curava o cancro e o lesbianismo Por

Mari Lopez, uma youtuber norte-americana que se tornou viral após curar um cancro com uma dieta vegan, morreu de cancro. A notícia foi dada pela sobrinha, que seguiu a mesma dieta para se curar do lesbianismo.

Mari Lopez, que dividia o protagonismo no YouTube com a sobrinha Liz Johnson, tornou-se popular quando explicou que se curou do cancro em apenas três meses, bastando para tal eliminar todos os produtos de origem animal da alimentação.

Liz Johnson seguiu a mesma dieta e, garantiu, deixou de ser lésbica.

Só que a tia não resistiu à carne e morreu. Aconteceu em dezembro, revelou agora a sobrinha (ver vídeo abaixo).

Mari Lopez voltou a sofrer de cancro porque “foi inconsistente na alimentação e na vida espiritual”, explicou Liz Johnson.

“Como ela estava a viver com a minha mãe, foi pressionada para comer carne. Aos poucos, ia cedendo e comendo alimentos que efetivamente não queria consumir”, revelou a sobrinha.

Terá sido por consumir um bocado de carne, aquecida no microondas, que o estado de saúde de Mari Lopez se agravou. Estava novamente com cancro.

“Deixou de seguir a dieta vegan quando foi diagnosticada novamente e optou por fazer radio e quimioterapia”, continuou a sobrinha.

Mari Lopez terá pedido a Liz Johnson que removesse todos os vídeos, mas esta recusou.

“As pessoas mandam-me emails com as mudanças positivas após adotarem uma dieta vegan, mas também há quem me diga que preferiu a quimioterapia. Alguns ainda estão vivos e, infelizmente, outros não. Nunca dissemos que isto funcionava a 100 por cento com toda a gente”, justificou Liz Johnson .

