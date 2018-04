Cinema Morreu Verne Troyer o Mini Me dos filmes “Austin Powers” Por

O ator norte americano Verne Troyer, conhecido sobretudo por ter interpretado Mini Me nos filmes da série “Austin Powers”, morreu hoje aos 49 anos, avançaram vários meios de comunicação social dos Estados Unidos da América (EUA).

A morte de Verne Troyer foi confirmada pela família através de um comunicado colocado nas páginas oficiais do ator nas redes sociais Facebook e Instagram. O local da morte não foi especificado, sabe-se apenas que o ator morreu nos EUA.

De acordo com o ‘site’ TZM, especializado em celebridades, que cita fontes da família de Verne Troyer, o ator estava internado desde o início do mês, tendo sido levado para o hospital pela polícia com indícios intoxicação alcoólica.

O ‘site’ refere que o ator enfrentava há algum tempo problemas de alcoolismo e que esteve internado em clínicas de reabilitação mais do que uma vez.

O ator, que media 81 centímetros, começou a carreira no cinema em 1994. Cinco anos depois, interpretou pela primeira vez o papel que o tornaria conhecido do grande público: Mini Me, o clone em miniatura de Dr. Evil, personagem interpretada por Mike Myers.

Verne Troyer, que foi Mini Me em “Austin Powers: O espião irresistível” (1999) e “Austin Powers em membro dourado” (2002), entrou também em filmes como “MIB – Homens de Negro”, “Grinch”, “Harry Potter e a pedra filosofal” e “O guru do amor”.

