Morreu Varela Gomes, combatente da ditadura de Salazar

João Varela Gomes, figura importante da luta contra a ditadura de António Salazar, morreu esta segunda-feira, aos 93 anos.

De acordo com a RTP, Varela Gomes, o primeiro coronel a pegar em armas contra a ditadura de Salazar durante a guerra colonial morreu na sua casa, em Lisboa.

O coronel foi também co-autor do conhecido “golpe de Beja”, ao lado de Manuel Serra, uma operação de tomada do quartel do Regimento de Infantaria 3, em Beja, em 1962.

Conhecida como o “golpe de Beja”, esta operação foi um destaque militar da época, seja com a campanha eleitoral de Humberto Delgado, em 1958, e mais tarde, 1961, com o início da guerra colonial.

João Varela Gomes foi uma das figuras da Revolução dos Cravos, chegando mesmo a ser designado como “o primeiro capitão de abril”.

