Internacional Morreu por um minuto após dez cirurgias plásticas em simultâneo Por

Há quase dez anos, Heidi Montag morreu, após realizar dez cirurgias plásticas em simultâneo. Foi só por um minuto, o suficiente para vir agora alertar para os perigos de ‘retocar’ o corpo por mera vaidade.

Numa entrevista à Paper, a modelo, cantora e participante de reality shows assumiu que o marido, Spencer Pratt, chegou a ser informado de que ela não resistiria.

“Disseram-lhe que o meu coração tinha parado e que não ia sobreviver”, revelou.

E foi “por um triz” que tal não aconteceu. Heidi Montag morreu, mas ressuscitou após cerca de um minuto, na sequência de dez operações em simultâneo.

Numa só cirurgia, a famosa arqueou as sobrancelhas, aumentou o peito (pela segunda vez), corrigiu o nariz (também pela segunda vez), ajeitou as orelhas e reduziu o queixo. Ao todo, foram dez intervenções plásticas de uma só vez.

“O Demerol”, medicamento receitado após as cirurgias plásticas, “não é brincadeira. Aliás, foi assim que o Michael Jackson morreu”, afirmou.

Heidi Montag morreu “por um minuto”, confessou agora, quase uma década depois do incidente. Nesses 60 segundos, tudo mudou.

“Tive de me olhar no espelho a cada dia da recuperação e só me questionava sobre o que estava a fazer ao meu corpo. Basicamente, atingi o fundo do poço e só nesse momento percebi o que era realmente importante para mim”, argumentou.

O mais importante de tudo, no entanto, só veio anos mais tarde. No ano passado, Heidi Montag foi mãe de Gunner. E, pelo bebé, a famosa regressou ao bloco operatório, agora para reduzir o peito.

Um vídeo mostra imagens com Heidi Montag antes e depois das muitas cirurgias plásticas realizadas, com declarações (em inglês) da própria sobre a aparência física. Veja.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar