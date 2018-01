Morreu pescador desaparecido em Cascais. Corpo será resgatado amanhã

O homem que caiu ao mar no Guincho, em Cascais, acabou por morrer, confirmou o salva vidas no local. Tinha 56 anos e estava a pescar, na companhia de um sobrinho.

De acordo com o Notícias ao Minuto, o corpo só poderá ser resgatado amanhã, visto encontrar-se numa “zona rochosa de grande rebentação”, informou o porta-voz da Autoridade Marítima ao mesmo site.

Pedro Coelho Dias, o responsável da Autoridade Marítima, informou ainda que um helicóptero esteve envolvido na operação de resgate, mas devido à zona de escarpe o mesmo não foi possível.

A Autoridade Marítima Nacional, apoiada pelo Capitão do Porto de Cascais, ficará no local a tentar localizar o corpo, com recurso a holofotes, que entretanto se perdeu de vista.