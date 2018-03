Nas Notícias Morreu Manuel Reis, fundador do Lux Frágil Por

Manuel Reis, fundador da discoteca Lux Frágil, morreu este domingo, aos 71 anos. A informação foi confirmada por fonte da discoteca ao jornal Público.

Reis é um dos nomes fortes da noite lisboeta desde os anos 80, com a fundação do Frágil no Bairro Alto.

Depois da abertura do Pap’Açorda, em 1982, vendia antiguidades e era dono da Loja da Atalaia, como revelou Margarida Martins, a porteiro do Frágil, ao jornal Sol, em 2012. Em 1998, Reis trocou o Bairro Alto pelas proximidades da estação de Santa Apolónia, com o espaço Lux Frágil.

Era tido como um homem tímido, de poucas palavras com os jornalistas, mas reconhecido como um génio.

“Manuel Reis é um génio de Lisboa, daqueles que emergem das lamparinas e que nos oferecem três desejos. Quanto mais impossíveis os desejos mais ele teima em realizá-los. O Frágil e o Lux Frágil eram impossibilidades, continuam a ser fantasias que, ninguém sabe como, se tornaram realidades”, escreveu Miguel Esteves Cardoso no jornal Público, em janeiro.

A última inauguração pelas mãos de Manuel Reis foi o Rive-Rouge, um bar com espaço para dançar no Mercado da Ribeira.

João Soares, antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa utilizou as redes sociais para manifestar o seu pesar pela perda do “amigo”.

